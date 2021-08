Fortnite Imposteurs, le nouveau mode de Jeu

Publié le Mercredi 18 août 2021 à 10:15:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le second opus d'Among Us bientôt disponible

8 agents du Nœud

2 imposteurs qui doivent en prendre le contrôle

Garantissez la sécurité du Nœud ou suivez les traces de Jones pour saboter l'intérieur de l'Institut Onirique dansCe nouveau mode de jeu se joue jusqu'à 10 joueurs qui regroupent :Pour ce qui est des règles, on est sur les traces d'unavec des tâches à faire pour les agents, qui doivent rapidement les terminer, et l'élimination de joueurs se fait par vote (sauf les imposteurs, qui ont en plus le droit de tuer).