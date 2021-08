Behind the Frame annonce une date de sortie

Publié le Mercredi 18 août 2021 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Un bon coup de pinceau

Développé par Silver Lining Studio et co-édité par Akupara Games,sortira le 25 août sur PC et mobile.Dans, vous devrez résoudre des puzzles à l’aide de votre pinceau afin d’aider une jeune femme à finir son chef d’œuvre. Alors qu’une part de hasard semble guider les choses, vous allez découvrir un conte se voulant émouvant derrière des moments familiers.Le jeu a une durée de vie d’environ 2 heures et cela a l’air d’une belle expérience joliment dessinée…