- Akira et Oro arrivent aujourd'hui dans Street Fighter V

Publié le Mardi 17 août 2021 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Prêts à péter des dents !

Nouveaux personnages de la saison 5 de, Akira et Oro débarquent dès maintenant.Après un long voyage, Oro, l’ermite errant de Street Fighter III, fait son retour dans Street Fighter V, prêt à partager son esprit et sa sagesse avec quiconque le désire. Vêtu d’une modeste robe violette et d’une ceinture de corde, Oro s’oblige à conserver sa tortue de compagnie dans sa main droite ou gauche (ce que je trouve trop mignon) afin de se mettre au défi et de maintenir un style de combat équilibré. Oro retrouve un grand nombre de ses mouvements d’origine, mais de nouveaux font leur apparition dans Street Fighter V.Akira Kazama, qui fait ses débuts très attendus dans Street Fighter, a commencé sa carrière dans la série, débutée en 1997. Fière et silencieuse, Akira porte ses vêtements de motarde et impose son style de combat au contact, complété par quelques coups à distance.Oro et Akira pourront être débloqués grâce au Character Pass ou au Premium Pass, mais aussi achetés séparément ou débloqués gratuitement au prix de 100 000 Flight Monkey.