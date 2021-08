- Neverwinter présente sa prochaine extension « Jewel of the North »

Publié le Mardi 17 août 2021 à 11:00:00 par Julia Bourdin

La 21ème extension !?

introduit la classe du Barde, basée sur l’archétype apprécié de la 5ème édition de Dungeons & Dragons, même si je n’ai personnellement jamais joué de barde. Les aventuriers découvriront la spécificité du Barde avec son mode Représentation qui leur permettra de jouer des Chants qui peuvent améliorer, soigner, ou blesser leurs cibles. Le mode Représentation libre leur permettra de jouer de leur instrument équipé pour créer librement leurs propres mélodies.Cette classe aura deux voies parangoniques : le Chantelame et ses armes enchantées qui permettent d’infliger des dégâts à courte et moyenne portée ou le Ménétrier porté sur le soutien et les attaques psychiques.En plus de cette nouvelle classe,apporte également des améliorations majeures permettant aux aventuriers d’accéder et de profiter de tout le contenu disponible de Neverwinter. Avec le nouveau système de progression, qui suit le système bien de Dungeons & Dragons, le niveau maximum de Neverwinter est passé de 80 à 20. Ceci permet aux nouveaux aventuriers d’atteindre bien plus rapidement le contenu épique (en 10 à 12 heures environ) et offre aux vétérans la possibilité de monter rapidement leurs personnages secondaires. Ce qui est, croyez-moi pour avoir pas mal joué à Neverwinter, pas du luxe, même si j’aime ce jeu.D’autres améliorations notables ont été apportées pour proposer une meilleure expérience pour tous les aventuriers, en particulier le nouveau système d’aventures, deux nouveaux lieux (la Guilde de l’Aventurier et la salle d’entraînement), ainsi qu’une refonte des tutoriels et de meilleures performances en début de jeu.Bref, je suis contente de voir que le jeu semble aller dans le bon sens et vouloir pallier ses défauts avec sa 21ème, et pas des moindres, extensions. Si vous êtes intéressés, n’oubliez pas que vous connecter pendant le Neverember offre des récompenses supplémentaires au cours de la progression, comme des montures et des compagnons !