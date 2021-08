- Torn Away à la Gamescom

Publié le Mardi 17 août 2021 à 10:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Le destin d'une enfant dans un monde qui la dépasse

est un jeu narratif qui nous présente l'histoire d'Asya, une orpheline perdue qui s'est échappée d'un camp de travaux forcés et doit traverser la nature hivernale de l'Allemagne et de la Pologne pour rentrer chez elle.Ce voyage impliquera de combattre les éléments durs de la nature, de résoudre des énigmes, de se cacher des soldats et de chercher de la nourriture et un abri lors d'un périlleux voyage vers l'est.est un projet innovant, car il vise à changer le dialogue sur la guerre et la violence nationalisée, en prenant le terrain battu de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale et en le montrant du point de vue d'une enfant.