- War Mongrels arrivera le 19 octobre sur Steam et Epic Game

Publié le Mardi 17 août 2021 à 10:45:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Rejoignez les rebelles

est un jeu de tactique en temps réel se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale leVous découvrez la vie sur le front de l'Est, où vivent à la fois sympathisants et rebelles. Rejoignez une escouade composée de nouveaux combattants de la liberté et écrivez l'histoire. Les « anciens » soldats de la Wehrmacht, les combattants polonais et les guerriers lituaniens s'unissent contre un ennemi commun : la propagande et la folle fureur d'Hitler (Décidément les jeux WWII, c'est à la mode en ce moment).Échappez aux forces ennemies de toutes les directions avec des tactiques furtives ou des attaques frontales. Distrayez vos ennemis et infiltrez leurs rangs pour arriver à vos fins.