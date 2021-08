- Chasing Static s’offre une nouvelle bande-annonce

Publié le Mardi 17 août 2021 à 11:15:00 par Julia Bourdin

Le jeu parfait pour Halloween !

Le jeu retro d’horreur psychologique, développé par Headware Games et édité par Ratalaika Games, a dévoilé une nouvelle bande-annonce aux Realms Deep 2021. Le jeu est prévu au troisième semestre 2021 sur PS5, Xbox Series, PC, Switch, PS4 et Xbox One, bref un peu tout le monde.Vous allez devoir explorer des bois sombres, des ruines décrépies et des centres de recherches du gouvernement sinistres cachés dans les forêts du nord du Pays de Galles… Pour cela, vous aurez un étrange instrument capable de récupérer les conversations des fantômes et autres âmes perdues afin de résoudre des puzzles. Vous mettrez alors, petit à petit, à jour une longue conspiration entre familles, des terreurs spectrales et les secrets du gouvernement…Bref, ça a l’air bien sympathique. J’ai hâte de voir ce que cela va donner !