- Pause croquis de Marion

Publié le Mardi 17 août 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Il est parti loin, le Cedric

Ça fait maintenant une semaine que Cedric est reparti à l'aventure avec son kayak et son cher compagnon flamand rose.On se soucie un peu de lui au bureau, non pas qu'il nous manque, mais on se demande s'il est pas parti un peu trop loin cette fois-ci.J'veux dire... Argonath ? La Terre du Milieu ? Ça me paraît un peu perdu comme endroit tout ça.Bon, après tout, ce ne sont pas mes affaires.Tant qu'il nous revient vivant pour que je lui rende les commandes, ça me va.Allez, à demain !