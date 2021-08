- Ubisoft dévoile “Crystal Guard”, la prochaine saison de Rainbow Six Siege

Publié le Mardi 17 août 2021 à 12:00:00 par Julia Bourdin

Et je n'y connais personnellement rien du tout !

La personnalisation des tenues élite : les joueurs pourront désormais utiliser n’importe quel équipement de tête avec un uniforme élite, s’ils possèdent les deux et si ceux-ci appartiennent au même agent



Un équilibrage des agents Twitch, IQ, Fuze et Mute



Un nouveau système de détection des flashs



Des ajustements sur les dégâts et l’utilisation de certains gadgets



La refonte des armures



Un léger rétroéclairage des adversaires permettant d’éviter les camouflages jugés déloyaux

Dans, les joueurs découvriront Osa, une nouvelle assaillante croate équipée d’un bouclier transparent à l’épreuve des balles, le Talon-8, qu’elle pourra déployer soit au sol, soit dans les cadres des portes ou des fenêtres. Il lui sera possible de se déplacer avec son bouclier dans les mains si besoin, avec quelques restrictions (pas de sprint, pas de position couchée, arme rangée). Osa disposera d’une armure et d’une vitesse moyenne. Elle sera équipée d’un 556 XI ou d’un PDW-9 comme armes principales et d’un PMM comme arme secondaire.proposera également une mise à jour des cartes Banque, Clubhouse et Littoral, améliorant notamment la destruction de l’environnement et la propagation du son et de la lumière. De nombreux ajustements seront également ajoutés afin d’équilibrer le jeu, comme un nouvel emplacement d’objectif sur la carte Littoral, passant de l’Entrée de service à la Réception du rez-de-chaussée, de nouveaux accès et des modifications sur les voies d’entrée avec, par exemple, une nouvelle ruelle sur la carte Banque, ou encore un nouveau chemin sur la carte Clubhouse.En ce qui concerne la destruction de l’environnement, les cartes Banque et Littoral comporteront de nouveaux murs destructibles : la balustrade de la Cage d’escalier éclairée au premier étage de la carte Banque et le mur extérieur du Salon VIP au premier étage de la carte Littoral. Bref, tout un tas de trucs qui ne me parlent pas beaucoup, n’aimant pas Rainbow Six…Les mises à jour supplémentaires incluront d’autres petites choses comme :De plus, en raison du partenariat entre Ubisoft, Capcom et sa franchise Resident Evil, un skinsera disponible pour l’agent Lion. Ce second skin Élite est disponible dès aujourd’hui.Enfin, un nouveau Coffret Collector du jeusortira cet automne. Disponible en exclusivité sur l’Ubisoft Store, cette édition proposera des goodies exclusifs comme une réplique de la masse de Sledge, la figurine Chibi Tachanka Étincelle, ainsi que du contenu numérique pour le jeu.Le serveur de test deest mis en ligne dès aujourd’hui, avec l’arrivée de l’agent Osa demain !