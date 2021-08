- Dread Templar, un FPS nerveux, entre en accès anticipé !

Publié le Mardi 17 août 2021 à 11:45:00 par Julia Bourdin

Exterminer du démon à la pelle !

, qui se veut comme un FPS nerveux publié par 1C Entertainment et développé par T19 Games, vient d’entrer en accès anticipé sur Steam, GOG et d’autres plateformes digitales. Vous pouvez obtenir -10% sur le prix de base de 14,99 € en tant que remise de lancement pour la semaine.Vous allez incarner un, un combattant sans peur en quête de revanche. Utilisez un arsenal anti-démon comme des équipements de ninja boostant la vitesse, des armes à feu modifiées et autres armes infernales, capables de trancher les légions d’entités maléfiques.Vous devrez explorer les coins les plus sombres des enfers pour découvrir des secrets, comme des armes cachées ou des améliorations changeant le gameplay. Vous pourrez personnaliser votre équipement et vos capacités afin d’augmenter vos chances de survie.Le jeu ambitionne de coupler le meilleur des shooters des années 90 et des modernes avec un gameplay nerveux, du dash, du bullet time, des puzzles, des améliorations de compétences et des ultimes.L’accès anticipé propose les deux premiers chapitres pour un total de 10 niveaux, 70 capacités améliorables, environ 10 armes et plus de 15 types d’ennemis différents. Ce qui devrait permettre d’avoir un bon aperçu du jeu prévu pour le troisième trimestre de l’année prochaine !