Marvel What If...?, la critique de la série

Publié le Mardi 17 août 2021 à 12:30:00 par Marion Bétremieux

Attention spoilers !

Après Wandavision et Loki, c'est au tour dede se révéler au grand jour, avec chaque mercredi un nouvel épisode.Pour le moment, seul l'épisode 1 est disponible pour le grand public, mais Sylvain a eu le privilège de visionner l'ensemble des 3 premiers épisodes en exclusivité.Et je me suis tapé tous les spoilers à corriger.Personnellement, j'ai maté le premier épisode dès son heure de sortie et j'ai trouvé ça plutôt bien, surtout graphiquement.Non sans rappeler la série Iron Man Armored Adventures,est parvenu à mélanger les éléments peints à la main en 2D et les modèles 3D avec une certaine harmonie qu'on sent très maîtrisée.Si vous êtes plutôt penché graphisme, je vous recommande quand même d'y jeter un coup d'oeil.De plus, si vous vous en fichez des spoilers et souhaitez savoir ce qu'il en vaut, surtout niveau scénario, pour les deux prochains épisodes, je vous partage la critique de Sylvain :