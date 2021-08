La bêta de Diablo : Resurrected, c’est ce week-end !

Publié le Mercredi 18 août 2021 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Team sorcière

Blizzard Entertainment a annoncé que la bêta ouverte publique deouvrira ses portes à partir de 19h ce 20 août. Tous les joueurs sur PC, Xbox et PlayStation pourront télécharger la bêta et jouer tout le long du weekend.Vous pourrez tester la progression partagée entre plateformes, faire équipe avec des amis et découvrir l’intégralité des deux premiers actes avec un barbare, une sorcière, une amazone, un druide ou un paladin. L’assassin et le nécromancien rejoindront le casting plus tard. Aucune restriction de niveau ne sera appliquée pour que vous puissiez tester pleinement.De quoi patienter un peu avant le 23 septembre… Moi, je vais probablement craquer et donner mes soussous à Blizzard.