Chivalry 2 passe le cap du million d’exemplaires vendus

Publié le Mercredi 18 août 2021 à 10:30:00 par Julia Bourdin

Ce n'est pas mal, en un mois et demi









Le développeur Torn Banner Studios, l’éditeur de jeux vidéo Tripwire Presents et leur partenaire et co-éditeur Deep Silver, ont annoncé ques’est vendu à plus d’un million d’exemplaires à travers le monde depuis son lancement le 8 juin dernier sur PC, PS5, PS4, Xbox Series et Xbox One.Il devient donc le jeu de Torn Banner Studios qui s’est vendu le plus rapidement. Cette annonce fait suite à la mise à jour, première d’une série de contenu gratuit, qui a introduit deux nouvelles cartes, un nouveau mode de jeu 3 contre 3 ou encore le retour de la flèche cam présente dansEt si vous décidez de vous mettre à, vous ne serez pas tout seul : on comptabilise plus de 8 millions d’heures de jeu et plus de 420 millions de chevaliers tués sur les champs de bataille. A l’heure actuelle, la classe la plus populaire est l’Officier et l’arme la plus utilisée est le Messer.