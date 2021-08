Humankind est disponible !

Publié le Mercredi 18 août 2021 à 10:50:00 par Julia Bourdin

Quel genre de dictateur serez-vous ?

est à présent disponible sur PC via Steam, Epic ou encore Microsoft Gamepass et Google Stadia. Pour remercier les joueurs, Amplitude a décidé de prolonger les bonus de précommande jusqu’au 24 août.Pour rappel,est un 4X historique. Le jeu proposera 60 cultures différentes qu’il sera possible de combiner pour créer la vôtre. Celles-ci sont réparties en 6 ères de 10 cultures. Vous pourrez également découvrir 93 technologies et développer votre nation dans l’axe que vous souhaitez : les arts, la haute technologie, la guerre...Fans de 4X, je vous dis adieu. Mais pensez à manger et à boire quand même entre deux assauts sur le pays voisin…