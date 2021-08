Pile Up ! Box by Box, plateformer 3D coopératif, est disponible !

Publié le Mercredi 18 août 2021 à 11:50:00 par Julia Bourdin

La frénésie du carton

Développé par Seed by Seed et développé par HandyGames, le plateformer 3D coopératif,est désormais disponible sur PS4, Xbox One et Switch !Avec ses contrôles simples, le jeu se veut accessible pour toute la famille et vous invite à explorer le monde coloré des boîtes en carton. Vous devrez résoudre des puzzles et coopérer jusqu’à 4 joueurs pour avancer dans les nombreux niveaux, débloquer les secrets et apporter de la joie aux gentils habitants. Le Remote Play via Steam est d’ailleurs disponible.Et si la tranquillité ne vous plaît plus vous pouvez tester les mini-jeux ! Au programme : Boxball, Pile of Dunk ou Tic Pile Toe. Ça a l’air plutôt amusant.Enfin, si vous voulez vraiment tester votre skill d’empilage de cartons, vous pouvez débloquer le mode chronométré.Bref, j’aime bien les plateformers coopératifs que ce soit avec mon frère ou ma moitié et je pense que je laisserai à celui-ci une chance de rejoindre ma bibliothèque.