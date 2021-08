Roniu’s Tale lance son Kickstarter !

Publié le Mercredi 18 août 2021 à 12:00:00 par Julia Bourdin

Un jeu NES en 2021 !?

Kunjee Studio, en partenariat avec Mega Cat Studios, a annoncé le lancement du Kickstarter pour leur jeu NES :Il s’agit d’un jeu de puzzle-action bien retro avec des graphismes en 2D pixel-art, des mécaniques immersives et du danger.Le jeu vous transporte dans un monde magique de fantômes, de sorcellerie et de chaos. Le joueur devra esquiver les hordes d’ennemis qui ne souhaitent que vous attraper afin de collecter tous les orbes et les clefs. Le donjon est labyrinthique, mais avec l’aide de vos pouvoirs et d’un ami, vous réussirez peut-être à vous échapper…Et du coup, c’est vraiment un jeu NES avec une cartouche prévue dans le Kickstarter et d'autres accessoires, même si vous pourrez toujours y jouer sur émulateur. C’est inattendu, mais visiblement très apprécié vu que, à l’heure où je vous parle, le jeu a déjà dépassé les 100 %. Si le jeu atteint le palier des 300 %, le studio souhaite même proposer une version Switch, ce qui peut être intéressant, car le jeu n’a pas l’air mal et propose même une démo si vous hésitez à donner vos sous !