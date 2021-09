(TEST) Raven Blade T1 : L’Appel du Loup, roman de high-fantasy

Publié le Jeudi 2 septembre 2021 à 12:30:00 par Marion Bétremieux

Pour le Gondo... euh... les Royaumes Unifiés !

Et c'est autour d'un petit thé tardif que je vous retrouve pour le petit point lecture de l'été, le dernier pour la saison (vu que Julia est partie et qu'on est en septembre).Aujourd'hui, on vous parle un peu plus en détail du premier tome d'une duologie prometteuse :Ecrite par Anthony Ryan,est un roman de high fantasy, autrement dit, vous êtes plongé dans un monde où la magie règne et où vous êtes complètement immergé dans un univers qui n'est pas le nôtre. En somme, le plus gros exemple qu'on connait tous, c'est le Seigneur des Anneaux.Et à la manière du Seigneur des Anneaux, on suit l'histoire de légendes vivantes, d'aventuriers, de fratries brisées, de combats et de guerres déchaînées. Bref, vous aurez compris.Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ce petit test littéraire par vous-même.