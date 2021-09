Beyond a Steel Sky arrive sur consoles

Publié le Vendredi 3 septembre 2021 à 09:30:00 par Côme Richetta

Le futur se rapproche...

Plus d’un an après la sortie desur PC, le jeu cyberpunk à l’esthétique comics de Revolution Software et Microids est annoncé pour une sortie sur console cette année !Les précommandes seront bientôt ouvertes et proposent 2 éditions inédites, avec un Steel book, la bande son officielle et un extrait d’un des comics de Dave Gibbons, directeur artistique du jeu et dessinateur de Watchmen.Si vous voulez pousser encore plus loin, l’édition Utopia vous donnera accès à la boîte collector unique avec l’artbook du jeu et plein d’autre goodies ! Quel que soit votre choix, des bonus de précommande ont aussi été annoncés, avec l’artbook en version numérique et des bandes dessinées de Dave Gibbons.La sortie officielle est donc prévue pour lesur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.