Nintendo annonce Cérébrale Académie : Bataille de méninges sur Switch

Publié le Vendredi 3 septembre 2021 à 10:00:00 par Luc Vidal

Enfin un jeu qui ne rend pas nos jeunes violents

Nintendo vient d’annoncer son nouveau jeu,. La sortie est prévue pour lesur Switch. On aura donc que peu de temps à attendre !Ce jeu joue à la fois le rôle d’un party game et d’un « entraînement cérébral ». Il consiste en une série de mini-jeux basés sur la mémoire, la capacité d’identification ou d’analyse ou encore les maths ou la perception. Autant dire que, pour une fois, les enfants n’auront pas beaucoup d’efforts à faire pour convaincre leurs parents de l’acheter.Le jeu propose donc des parties en multijoueur, en ligne ou en local, où chaque participant peut décider de sa difficulté durant la partie. Cela rend le jeu idéal pour les soirées en famille puisque tous les âges peuvent s’affronter sans soucis de déséquilibre.propose également d’autres modes en solo pour s’entraîner : « Entraînement », « Examen ». Le mode « Fantôme » vous permet de jouer contre les avatars de vos amis ou d’étrangers, en ligne.se veut donc être un jeu qui peut toucher tous les âges et donc être un jeu familial et accessible à tous.