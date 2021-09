Dread Templar est disponible en Early Access

Publié le Vendredi 3 septembre 2021 à 09:50:00 par Théo Valet

Un petit Doom-Like de temps en temps, ça fait du bien

Développé par T19 Games et édité par 1C Entertainment,vous envoie en enfer pour casser du démon. Bien inspiré de Doom, le gameplay est nerveux, rapide et on flingue des monstres par paquets de 10. Armes à profusion et à disposition seront la norme, comprenant fusils, akimbo de pistolet, arc, katana et j'en passe dans le lot.Le jeu est disponible en early access avec les deux premiers chapitres jouables. Il est disponible seulement sur Steam. Je vous mets un peu de gameplay dans la vidéo juste en dessous.