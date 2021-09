Crysis Remasterd Trilogy arrive le 15 octobre

Publié le Vendredi 3 septembre 2021 à 09:40:00 par Théo Valet

Trop bien...

Après avoir sorti Crysis Remasterd qui, soyons honnête, ne nous a pas convaincu plus que ça ( le test juste ici ), Crytek a annoncéComme son nom l'indique, les trois jeux de la trilogie auront une version remasterisée et seront vendu dans un seul jeu. Sur les nouvelles consoles, le jeu devrait tourner entre 1080p et 4k jusqu'à 60 FPS. Espérons juste qu'ils ne se sont pas contenté de rendre les jeux plus beaux comme pour le premier, mais qu'ils ont également corrigé les bugs.Cette version sortiraprochain sur PC, Xbox One et Series, PS4 et 5 ainsi que sur Switch.