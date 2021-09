- Pathfinder : Wrath of the Righteous est disponible sur PC

Publié le Vendredi 3 septembre 2021 à 10:40:00 par Théo Valet

Y a pas à débattre, c'est très beau

La suite de Pathfinder : Kingmaker est disponible sur Steam, Gog et Epic Games Store et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça donne envie.Dans ce RPG basé sur le jeu de rôle sur table Pathfinder, vous allez devoir combattre une armée de démon qui a envahi le monde. Pour ce faire, vous choisirez une voie mythique qui vous mènera à un arc narratif distinct. Par la suite, vous pourrez devenir un ange, un démon, un dragon ou même rester mortel. Ces transformations vous donneront de nouvelles compétences et auront un impact sur le jeu en lui-même.On souhaite une bonne partie aux joueurs de