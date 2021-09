- Workshop Simulator sort le 26 octobre sur PC

Publié le Vendredi 3 septembre 2021 à 11:10:00 par Luc Vidal

Pour les clients réguliers de Mr. Bricolage

La date de sortie devient d’être annoncée pour lesur Steam. Une utopie vidéoludique pour les fans de bricolage sera donc bientôt disponible.Comme son nom l’indique,est un « simulateur d’atelier », ou plutôt un simulateur de rénovation. Vous allez donc réparer et rénover toutes sortes d’objets. Mais ici, on n’est pas vraiment dans l’ambiance des émissions de réparation de voiture qui passent à la TV. La bande-annonce nous propose une ambiance plus tranquille. On est dans une cabane, à la campagne, au calme. Les objets à réparer et rénover sont de vieux objets vintages, de quoi raviver la nostalgie chez certains plus tout jeunes. Le jeu propose une aventure qui joue également dans ce sens, où l’on découvrira l’histoire d’une famille au travers de plusieurs générations et leur héritage.