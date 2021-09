- Bravely Default II est disponible sur Steam

Publié le Vendredi 3 septembre 2021 à 11:00:00 par Théo Valet

A vos claviers !

Je vous en ai déjà parlé lundi,est désormais disponible sur PC. Pour rappel, il s'agissait, à la base, d'une exclusivité Switch.Dans, vous incarnez 4 héros qui se rencontrent plus ou moins par hasard. Ensemble, vous partez en quête de 4 cristaux élémentaires qui protègent le monde d'Excilliant, afin de rétablir l'ordre et éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains. En tout bon J-RPG, vous allez voyager, affronter des ennemis et explorer des donjons qui vous rapporteront argent et objets spéciaux.Si vous hésitez à le prendre, je vous conseille d'aller lire le test de Vincent que vous pouvez retrouver juste ici