Une série inédite pour fêter les 25 ans de Pokémon !

Publié le Vendredi 3 septembre 2021 à 10:50:00 par Côme Richetta

Retrospective d'un phénomène qui atteint le quart de siècle

Pour célébrer les 25 ans de la franchise, la Pokemon Company International et les studios OLM ont annoncé une mini-série intitulée Pokémon Evolutions qui viendra commémorer toutes les aventures de cet univers.





Composée de 8 épisodes qui seront diffusés sur la chaîne Youtube officielle de Pokémon et sur TV Pokémon entre septembre et décembre, chaque épisode reviendra sur chacune des régions connues des jeux, à commencer dès jeudi 9 septembre par Galar de Pokémon Rouge et Vert.



Alors, vous reprendrez bien un petit peu de nostalgie, non ? Allez, juste un peu.