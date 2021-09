- Children of Silentown est annoncé pour 2022

Publié le Vendredi 3 septembre 2021 à 11:30:00 par Luc Vidal

Et il y aura un chat très méchant

Un nouveau jeu d’aventure en 2D à l’ambiance effrayante est annoncé pour lesur Steam.Le village de Silentown est situé dans une forêt peuplée de monstres et il n’est pas rare que des habitants disparaissent sans laisser de traces. On joue une jeune fille appelée Lucy qui pense qu’il est temps d’enquêter sur ces disparitions. Dans ce jeu aux graphismes 2D dessinés à la main, on devra chercher des indices, parler à des gens et résoudre des énigmes. On pourra également jouer à des mini-jeux avec les enfants du village. Dans une ambiance qui se veut sinistre et inquiétante, la musique sera un élément important du jeu. En effet, chanter permettra de se sortir de situations délicates.Bien quesera disponible, son prologue est déjà disponible gratuitement sur Steam.