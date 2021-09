- Pause croquis de Marion

Publié le Vendredi 3 septembre 2021 à 17:00:00 par Marion Bétremieux

Que le rideau tombe !

Eh oui, c'est déjà la fin d'une courte mais agréable aventure. Et comme toute aventure, elle ne fut pas sans rebondissements et sans obstacles !Bon, en réalité, je n'ai pas encore fini fini. Il reste encore les articles du samedi matin à corriger et programmer...Mais c'est quand même un pas de plus vers la sortie. Plus d'articles à écrire, ni de planning hyper serré à faire le matin, plus de réveil brusque pour allumer mon ordinateur (qui met par ailleurs environ un quart d'heure à être opérationnel), plus besoin d'être sans arrêt connectée, et j'en passe encore. Bon, après, ça va me faire quand même très bizarre d'être soudainement toute seule chez moi et de briser la routine qui s'était installée. Personnellement, je me dis que c'est peut-être l'occasion d'exploiter cette dite routine pour me remettre à ma BD et aux diverses commandes que je n'ai pas encore eues le temps de dessiner.Si jamais la pause croquis vous a plu, n'hésitez pas à jeter un oeil sur les réseaux sociaux et mon portfolio , souvent les dessins sont même de meilleure qualité parce que j'ai plus de temps à y consacrer. Quatre heures pour faire un dessin complet à partir de rien, je vous avoue que c'est chaud au bout d'un moment, surtout quand rien ne vous vient à l'esprit.Bon, je vous laisse ici pour la suite du voyage sans moi.Poof, je suis plus là !Qu'est-ce que vous faites encore là ?! Oust oust, j'ai dit !