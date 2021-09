(TEST) Humankind (PC)

Publié le Vendredi 3 septembre 2021 à 12:00:00 par Marion Bétremieux

Bien plus qu'un Civilization 2.0

Et pour le dernier test de la semaine, c'est au tour de Théo de nous présenter son expérience sur, le nouveau 4X d'Amplitude.Cela fait déjà un petit moment qu'on vous en parle, mais il y a de bonnes raisons à ça :est un bon jeu. Et avant même d'en lire le test, c'était déjà presque une certitude. Alors du coup, j'avais vraiment hâte de lire ce qui en découd. Et je n'ai pas été déçue, surtout pour mon dernier jour ici !En bref, Humankind est dans la même lignée que Civilisation : vous commencez en tant qu'homme des cavernes et voyez où le vent de l'histoire et de l'évolution vous mènera suivant vos choix. Et en plus, le jeu est beau.Que demande le peuple ?Ah, je sais. Le lien vers l'article !