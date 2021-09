- A quoi jouez-vous ce weekend ?

Publié le Samedi 4 septembre 2021 à 10:00:00 par Luc Vidal

On est là, on est frais pour la rentrée

Ça y est, l’été est officiellement terminé et des milliers d’enfants, collégiens, lycéens et étudiants sont repartis pour une nouvelle année. Ici, une nouvelle brochette de stagiaires, dont moi, vient d’arriver.Alors on a passé le même été assez pourri que tout le monde, mais, nous, il nous reste encore un mois avant de reprendre les cours, et on a décidé de le passer ici. Et quoi de mieux pour se remettre de ces premiers jours de stage que de rester sur une chaise à jouer.Théo et moi sommes tous les deux à fond suren ce moment. Lui joue également à. Moi, je n’arrive pas à me détacher de ma demi-heure detous les soirs, parce que les gens autour de moi disent que c’est un jeu mort, du coup ça me motive. Côme, lui, joue àet. Comme il a une connexion Internet complètement naze, il ne joue pas à des jeux en ligne.Et c’est donc avec une joie non dissimulée que j’ai l’honneur de vous demander, pour la première fois de cette nouvelle année scolaire : à quoi jouez-vous ce weekend ?