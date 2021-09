Un bundle de 3 DLC Dragon Ball Z : Kakarot annoncé

Publié le Lundi 6 septembre 2021 à 10:00:00 par Côme Richetta

Cuisine et destruction planétaire au programme

Du nouveau contenu additionnel rejoint ce mois-ci Dragon Ball Z : Kakarot : A New Power Awakens Set ! Un trailer avec du Gameplay des deux nouveaux personnages est maintenant disponible.



Il s’agit de deux nouveaux arcs narratifs avec des personnages qui n’étaient pas entièrement jouables : Vegetto et Gotenks. Si vous précommandez ce bundle vous recevrez un outil de cuisine, un accès anticipé à l’entraînement avec le prochain personnage à sortir et bien plus.





Ce bundle comprend également les premiers volets de A New Power Awakens 1 & 2 avec Beerus et Golden Freezer.

Pour les grands gastronomes, de nouveaux éléments pour la cuisine sont aussi ajoutés, avec de la chasse de dinosaures et de la capture d’animaux.



A New Power Awakens Set sortira le 24 septembre sur Nintendo switch, et sur d’autres plateformes ultérieurement.