The Medium sort aujourd'hui sur PS5, Xbox Series X et PC

Publié le Lundi 6 septembre 2021 à 09:45:00 par Théo Valet

Bienvenue sur PS5 !

Sortie de base uniquement suret, le jeu horrifiquearrive en version physique sur les mêmes supports qu'à l'origine, mais en y ajoutant laDans, vous incarnez Marianne, une médium qui possède des aptitudes psychiques pouvant faire face à un mystère très sombre. Pour le dévoiler, vous allez devoir explorer deux mondes simultanément, le monde réel et celui des esprits. C'est cette dualité qui fait tout le sel du jeu, car vous jouez en même temps dans les deux mondes et faites des actions qui se répercutent sur les mondes. Il faudra donc résoudre des énigmes avec vos pouvoirs, et échapper à La Gueule, un monstre terrible qui vous poursuit.Si vous êtes intéressés par cette version physique, deux éditions sont disponibles : la standard avec seulement le jeu et l'éditionavecetde 32 pages.