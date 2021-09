Sony n'offrira plus la mise à jour Next-Gen pour ces futurs jeux

Publié le Lundi 6 septembre 2021 à 10:45:00 par Théo Valet

C'est honteux !

Après Horizon Forbidden West, il faudra passer à la caisse une nouvelle fois pour faire passer vos jeux PS4 en version nouvelle génération. Pour les jeux en version digitale, la mise à jour Next-Gen vous coûtera 10 euros. Mais pour les versions physiques, il faudra payer une nouvelle version du jeu. Je pense que la pilule passerait mieux si on pouvait jouer aux jeux PS4 en version PS4 sur la PS5, mais, malheureusement, ce n'est pas possible. Ça va donc brailler un moment chez les joueurs Playstation.Personnellement, je m'en fous un peu étant donné que j'attends d'avoir la PS5 pour jouer aux jeux Next-Gen. Mais je pense que notre ami Louis, fervent défenseur des jeux physiques, va probablement prendre les armes et filer au siège social de Sony pour tout faire cramer.