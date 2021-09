Un épisode spécial de Dying 2 Know

Publié le Mardi 7 septembre 2021 à 09:30:00 par Côme Richetta

Trailer, interviews et gameplay

Le 26 août, le troisième épisode de Dying 2 Know, la mini-série de Techland qui nous en apprend plus sur leur prochain jeu, Dying Light 2 Stay Human, paraissait à la Gamescom 2021 avec un nouveau trailer de gameplay.



Hier, un épisode additionnel intitulé Dying 2 Know More est sorti, un volet exclusif accompagné par le Lead Game Designer et le Senior Producer, qui reviennent plus en détail sur le jeu au travers d’interviews avec différents membres de leur équipe qui vont répondre aux questions que les spectateurs ont soulevé durant la Gamescom.





Déjà disponible à la précommande avec ses bonus dans ses différentes versions physiques et numériques, Dying Light 2 Stay Human est toujours prévu pour le 7 décembre 2021, et l’attente est de plus en plus dure.