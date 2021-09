- Le catalogue Playstation Now s'étend

Publié le Mardi 7 septembre 2021 à 10:00:00 par Côme Richetta

Une addition qui est la bienvenue

De nouveaux titres chocs arrivent aujourd’hui, mardi 7 septembre sur PlayStation Now. Et en tête d’affiche, ce n’est nul autre que le brutal Tekken 7 !



En plus du jeu de combat culte, le PlayStation Now se retrouve étoffé par l’addition de Killing Floor 2, l’édition originale de Final Fantasy VII, Windbound et plus ! Retrouvez le trailer officiel de PlayStation pour ces titres juste en dessous.