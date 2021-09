Hell Let Loose annoncé sur consoles

Publié le Mardi 7 septembre 2021 à 09:50:00 par Côme Richetta

L'enfer arrive sur la nouvelle génération

Deux ans après sa sortie sur PC, l’équipe derrière Hell Let Loose à annoncé la sortie officielle de leur jeu sur les consoles nouvelle génération, et ce sera cette année !



Le jeu de tir met un accent sur la stratégie dans une recréation de conflits de la Seconde Guerre mondiale, vous propulsant dans une petite escouade avec votre sergent, des objectifs à remplir, et un commandant qui dirigera l'affrontement en 50 contre 50 joueurs.





Ce sera donc le 5 octobre pour la Playstation 5 et la Xbox Series X|S. Les précommandes pour Xbox Series X|S sont déjà disponibles, et une béta ouvrira ses portes pour les joueurs PS5 du 16 au 20 septembre.