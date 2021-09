- Tennis Manager 2021 sort aujourd'hui !

Publié le Mardi 7 septembre 2021 à 10:30:00 par Côme Richetta

A vos raquettes. Enfin, à vos joueurs.

Après un passage en Early Access et aux soins intensifs de son équipe, Tennis Manager 2021 se prépare à sa sortie officielle ce soir, mardi 7 septembre à 18:00 CET sur Steam.



Pour rappel, cela faisait plus de trois mois que le jeu bénéficiait de patchs fréquents et d’additions de fonctionnalités pour la sortie officielle du jeu, qui semble se dérouler comme sur des roulettes.