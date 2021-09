- Wolf Attack est disponible sur Steam (VR)

Publié le Mardi 7 septembre 2021 à 11:15:00 par Luc Vidal

Les petits cochons ont bien grandi...

Un nouveau FPS pour VR,, est disponible sur Steam.Dans ce FPS à l’ambiance cartoon, vous incarnez un des trois petits cochons. Dans le mode histoire (solo), vous devez défendre votre village contre des vagues de loups. La partie possède un cycle jour/nuit, les loups étant plus forts et plus nombreux la nuit. Vous pouvez choisir votre arme entre l’arc ou le fusil. Le mode multijoueur, lui, permet aux joueurs de s’affronter sur plusieurs cartes en choisissant un des six personnages.est disponible sur Steam pour, avec une promotion jusqu’au 13 septembre. Une sortie sur Occulus est prévue plus tard dans l’année.