(TEST) Seed of Life (PC)

Publié le Mardi 7 septembre 2021 à 12:00:00 par Côme Richetta

Lumia vous appelle à l'aide !

Bonjour ! Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce premier test de jeu cette semaine que l’on doit à Julia Bourdin, qui va nous présenter – roulement de tambour, je suis sûr que vous ne l’avez pas vu dans le titre de cet article – Seed of Life !



Pour vous donner un avant goût rapide de l'univers dans lequel vous allez plonger, Cora, une jeune femme dont la vie sur sa planète bien aîmée Lumia se retrouve menacée par des extra-terrestres, va entreprendre une aventure pour sauver son monde.



Ce test était l’occasion pour Julia de se confronter à un jeu dont elle écrivait des articles depuis quelques temps, alors vous allez pouvoir découvrir son verdict. De l’exploration, des pouvoirs et quelques morts durant les phases de plateformes, venez découvrir le test de Seed of Life sur PC.