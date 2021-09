Pewdiepie sera votre mentor dans Youtubers Life 2

Publié le Mercredi 8 septembre 2021 à 09:40:00 par Côme Richetta

Et il ne sera pas seul...

Pewdiepie sera votre mentor dans le prochain jeu de Raiser Games et d’Ubisoft Online :Comme annoncé, il ne sera pas seul dans sa tâche. En tout, une liste de 10 Youtubers au total, qui vont rejoindre Pewdiepie dans sa tâche d’enseignement : InoxTag, Rubius, Crainer, LaurenzSide, Paluten, WillyRex, GermanLetsPlay, Vegetta777 et xFaRgAnx. C’est sympa de ne pas voir que des Youtubers américains soit dit au passage.Prévu sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch, il n’y a aucune date de sortie précise depour l’instant, mais Raiser Games nous assure que ce sera avant la fin de l’année.