World of Warcraft : Burning Crusade Classic, la mise à jour Seigneurs de l'Outreterre est là

Publié le Vendredi 17 septembre 2021 à 10:30:00 par Luc Vidal

A mort les traîtres !

Ça y est, les joueurs depeuvent désormais profiter de la nouvelle mise à jourLes boss Kael’Thas Haut-Soleil et Dame Vashj, deux personnages importants de l’univers de Warcraft, sont désormais disponibles dans les raids Donjon de la Tempête et Réservoir de Glisseroc. Les joueurs pourront également venir en aide aux factions Garde-ciel Sha’tari et Ogri’la pour des récompenses de contenu journalier.