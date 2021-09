Gamedec, un jeu d'enquête Cyberpunk, est disponible

Publié le Vendredi 17 septembre 2021 à 09:50:00 par Théo Valet

Toujours plus de Cyberpunk

est un jeu avec une histoire forte où vous incarnez un détective qui va devoir résoudre des enquêtes à Varsovie au 22 ème siècle. Il vous faudra, analyser, réfléchir et faire des choix qui auront une influence sur l'histoire. En bon RPG, vous aurez également des compétences a débloquer selon votre façon de jouer.Ce qui démarque Gamedec des autres RPG Cyberpunk, c'est son côté enquête. Pour le mettre en avant, Anshar Studios à mis en place des outils en jeu qui permettent des conversations et des interactions complexes avec les PNJ qui vous entourent. Vous allez pouvoir créer des conspirations, des alliances et autres, selon vos choix de dialogues.Le jeu est disponible sur PC via Steam, GOG, Epic Games ou Humble Store.