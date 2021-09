Moo Lander est prévu pour le printemps 2022

Publié le Jeudi 16 septembre 2021 à 12:10:00 par Luc Vidal

Une aventure pleine de lactose

Le jeu d'action-aventure et de plateformesest prévu pour le printemps 2022 sur PC, PlayStation, Xbox et Switch.Dans ce jeu, vous vous écrasez avec votre vaisseau sur une planète étrange. Sur cette planète se trouvent des Vaches Anciennes qui seront les boss du jeu. Cela tombe bien, dans ce jeu, le lait est la ressource la plus importante ! Votre vaisseau fonctionne au lait et donc vos compétences sont des attaques de lait. Le jeu est jouable en solo, mais aussi en multijoueur local jusqu’à 4, où vous pourrez combattre vos amis au travers de plusieurs modes de jeu, et vous pourrez jouer les Vaches Anciennes elles-mêmes.Alors si des vaches magiques mutantes vous intéressent, sachez que la Demo du jeu est déjà disponible sur Steam.