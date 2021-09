Lords and Villeins arrive en accès anticipé le 30 septembre

Publié le Jeudi 16 septembre 2021 à 11:20:00 par Luc Vidal

Le Moyen-Âge mais en mignon

sera disponible en accès anticipé sur Steam, GOG et Epic Games Store leIl s’agit d’un hybride entre un « city-builder » et une simulation. On est donc sur de la gestion complexe et poussée (90 ressources !). Et ce que vous allez gérer et développer, c’est votre petite ville médiévale. Le jeu paraît très complet et diversifié. En plus d’aménager votre territoire et d'assigner des tâches à vos villageois, vous devrez gérer votre dynastie au sein du village pour vous assurer qu’elle règne sur la durée.Avec son style mignon en pixel art, on risque de rapidement s’attacher à nos petits villageois. En clair,promet d’être un jeu de gestion sympathique qui devrait combler même les gros joueurs du genre.