Scrapnaut sort de l'early access

Publié le Jeudi 16 septembre 2021 à 11:10:00 par Côme Richetta

Une version bien polish du jeu

Après avoir passé 6 mois en Early Access sur Steam, c’est avec un grand plaisir que Spiffy Bit et RockGame nous annoncent queest enfin et officiellement disponible dans sa version complète.De nombreuses nouvelles additions arrivent avec cette sortie définitive du jeu, comme un biome supplémentaire à explorer, avec des nouvelles quêtes et des ennemis uniques, de nouveaux objets à construire et surtout, la fin du jeu.est disponible, en promotion pour célébrer sa sortie, sur Steam.