Pokémon 25 : l'album sortira le 15 octobre

Publié le Jeudi 16 septembre 2021 à 11:00:00 par Théo Valet

Waouh, incroyable !

Katy Perry – Electric Jax Jones – Phases (avec Sinead Harnett) Mabel – Take It Home Lil Yachty – Believing J Balvin – Ten Cuidado Cyn – Wonderful Vince Staples – Got ’Em Louane – Game Girl Tierra Whack – Art Show Post Malone – Only Wanna Be With You (version Pokémon 25) Yaffle – Reconnect (feat. Daichi Yamamoto & AAAMYYY)* Mabel – Take It Home (remix de ZHU) Cyn – Wonderful (remix de ZHU) Vince Staples – Got ’Em (remix de ZHU)

Pour les 25 ans de la fameuse licence Pokémon, The Pokemon Company a eu la délicieuse idée de faire un partenariat avec Universal Music Group afin de proposer un album incroyable comportant tous les grands artistes de notre planète, fan de Pokémon eux aussi. L'album comprendra 14 musiques différentes :Pour les fans en émois, un site a été mis en place afin que vous ne ratiez aucunes informations sur l'album et autres célébrités liées à l'anniversaire. Vous pouvez retrouver le lien juste ici. Et comme je suis quelqu'un de gentil, je vous met la fabuleuse musique de Louane juste en dessous. Elle ne manquera pas de caresser vos tympans et de remplir vos coeurs d'amour.