BPM : Bullets Per Minute arrive sur vos consoles

Publié le Jeudi 16 septembre 2021 à 10:30:00 par Côme Richetta

Preparez votre sound system

C’est la fin d’une exclusivité non négligeable pour les joueurs PC. Mais c’est avec plaisir quedoit être partagé, car il arrive enfin sur console cette année !Si vous ne savez pas ce qu’est, voici de quoi vous faire rattraper le retard :« On dirait Doom retro en jeu de rythme avec du gros metal ». Vous avez tout compris. Un jeu de tir ultra rythmé avec des donjons générés procéduralement et des ennemis tout aussi metal que vous et vos armes.Et oui ce n’est pas un rêve, il sera possible pour tous les joueurs de PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series de jouer àdepuis leur salon à partir du