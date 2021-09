Metal Slug débarque sur Switch

Publié le Jeudi 16 septembre 2021 à 09:40:00 par Côme Richetta

Double Pack pour double plaisir

Besoin d’une double dose de nostalgie, de robots et d’explosions ? Nous avons la solution pour vous !C’est non sans-surprise qu’hier Nintendo annonce le retour desur Switch au travers d’un pack avec les jeux. Si vous rêviez de rejouer à la version Neogeo de ces jeux culte, elle est dès maintenant sur l’E-shop de la Nintendo Switch, avec quelques améliorations de gameplay qu'il vous faudra découvrir...est disponible sur l’E-shop de Nintendo dès maintenant ! Et pour les adorateurs de la Neogeo Pocket Color, un pack de 10 jeux retro est également disponible.