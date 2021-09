Un jeu Star Wars pour Switch en 2022 ?

Publié le Mercredi 15 septembre 2021 à 12:15:00 par Côme Richetta

Un trailer qui attise la curiosité

C'est avec surprise que l'on s'est reveillé ce matin avec un trailer qui nous a été offert par Nintendo sur leur chaîne officielle.revient sur le devant de la scène avec une cinématique en guise d'appéritif. Jusqu'à maintenant, nous n'avions eu qu'un court teaser en février dernierLa description de la vidéo contient quand même quelques informations sur des compositions d'équipe, de stratégies et de jeu à la troisième personne, mais il nous est encore impossible de savoir à quoi cela va ressembler. Il est déjà possible de se pré-inscrire pour avoir du contenu exclusif à sa sortie.C'est au AppleEvent que du gameplay du jeu a été dévoilé pour la première fois. Rien d'incroyable, seulement quelques secondes de jeu et un aperçu du fonctionnement des parties. A quoi faut-il s'attendre ? Un jeu PvP en équipe avec des personnages qui ont leurs rôles, armes et capacités. Pour l'instant, impossible d'en savoir plusEn tout cas, nous sommes sûrs d'une chose : c'est quea été retardé et sortira ensur Nintendo Switch.