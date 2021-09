La mise à jour 2.61 de Dofus est disponible

Publié le Mercredi 15 septembre 2021 à 11:30:00 par Théo Valet

Une petite mise à jour pour corriger quelques aspects techniques

La mise à jour 2.61 viens retoucher quelques aspects techniques du jeu, à savoir le Kolizéum et l'équilibrage des classes Roublard et Osamodas.Pour le Kolizéum, le matchmaking a été revu. Les règles pour la recherche d'adversaire ont été assouplies afin de diminuer le temps d'attente. Certaines règles ont quand même été renforcées pour que le tout reste équilibré. Par exemple, les écarts de niveau ont été modifié pour que les joueurs de petit niveau ne se fassent pas détruire par des joueurs avec un niveau trop élevé.Des restrictions ont également été mises en place pour limiter les abandons en cours de partie, les suicides arrangés et autres arnaques du genre.Au niveau des arènes, le mode tactique permettant de masquer les gros éléments du jeu a été revu également pour être encore plus agréable. De nouvelles arènes sont également disponible pour ajouter du renouveau.Pour ce qui concerne les classes. Les Osamodas ont été rééquilibrés, car ils étaient encore considérés comme trop fort. Leur set de sort a donc eu quelques modifications.Pour les Roublards, c'est le contraire. S'ils étaient bons en PvM et en PvP solo, ils l'étaient moins en PvP multijoueur, tournoi, et même en alliance contre alliance. Leur set de sorts a donc été revu également.Si vous jouez à Dofus (ou pas d'ailleurs) et que vous voulez plus d'informations, je vous invite à lire le devblog qui est TRES complet.