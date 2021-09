Kerbal Space Program mais avec des avions

Publié le Mercredi 15 septembre 2021 à 10:50:00 par Côme Richetta

Plus simple ? Je n'en ai pas l'impression.

Les créateurs dereviennent en force avec leur nouveau jeu,Voilà un trailer qui fait plaisir. J’en ai marre que les équipes de marketing idéalisent ce à quoi va ressembler mon expérience de jeu, personne n’est aussi fort que dans les trailers présentés. Enfin pas moi pour sûr. Alors que là, on voit bien quel va être l’intérêt du jeu : essayer de ne pas s’écraser, et ça à l'air encore vachement dur, même quand c'est un avion télécommandé.La bonne nouvelle dans tout ça, c’est queest déjà disponible sur Steam, et vous attend pour prendre son envol.